CPB iets minder somber over economie, dit jaar 5 procent krimp

VIDEO Persoonlij­ke Rutte over zijn vader in het jappenkamp: ‘Toen hij eruit kwam, bezat hij enkel wat hij aan had’

15 augustus In een zeer persoonlijke toespraak tijdens de Nationale Indië Herdenking heeft minister-president Mark Rutte verteld over de ervaringen van zijn eigen vader, die als krijgsgevangene in een jappenkamp terecht kwam. ,,Voor hem was de oorlog een gitzwart hoofdstuk”, aldus de premier.