Critici trotseren PvdA-leider Lodewijk Asscher

Het is de derde keer in een jaar tijd dat het leiderschap van Asscher in twijfel wordt getrokken. In de debatten in de Tweede Kamer kan de PvdA-voorman snoeihard zijn met de verbale zweep. Maar van die scherpte blijft weinig over als het gaat om partijgenoten die de PvdA een slechte naam bezorgen. Dan aarzelt Asscher, wijst naar partijvoorzitter Vedelaar of - in het geval van Postema - naar de onderwijsinspectie en het ministerie.



Eind december wordt Asscher geconfronteerd met een vonnis tegen fractiegenoot William Moorlag, die in een vorig leven kabinetsbeleid uitvoerde als directeur van een sociale werkplaats. Dat beleid wordt door de rechter bestempeld als een schijnconstructie, iets waar de PvdA al jaren fel tegen ageert.