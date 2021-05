Cruciaal Catshuisberaad over heropening sportschool en dierentuin: ‘Voortekenen niet goed’

Maar de voortekenen zijn niet goed, zo zeggen Haagse bronnen. Hoewel de coronacijfers voorzichtige verbetering laten zien, is het aantal nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen en ic’s van ziekenhuizen nog niet met 20 procent gedaald op weekbasis. En dat is wel een harde voorwaarde van het Outbreak Management Team (OMT) voor verdere versoepelingen.



Toch zegt die voorwaarde van het OMT niet alles. Want vorige maand besloot het kabinet om de terrassen te openen en de avondklok af te schaffen, terwijl het OMT daar negatief over adviseerde. Vorige week luisterde het kabinet wél naar het OMT en werd stap 2 uitgesteld. Het Catshuisberaad ging toen niet door, net als de persconferentie. ,,We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling is nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten’’, zei een RVD-woordvoerder toen.