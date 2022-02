CU-voorman Segers onthult: ‘Ik had staatssecretarisschap Asiel als roeping ervaren’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had het als ‘een roeping’ ervaren als hij tijdens de formatie van kabinet-Rutte IV door premier Rutte was gevraagd als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Als andere mensen ‘geen zin’ hadden gehad in de moeilijke baan, zou Segers het partijleiderschap hebben verruild voor een post in het kabinet.

Dat onthulde Segers in het NPO1-radioprogramma Onze man in Deventer van Özcan Akyol, die ook columnist is van deze krant. Asiel en Migratie is voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp, omdat de partij een ruimhartiger asielbeleid voorstaat dan bijvoorbeeld coalitiepartners VVD en CDA. De post ging uiteindelijk naar VVD’er Eric van der Burg.

Een post in het kabinet was niet de eerste keus van Segers. Hij maakte al vroeg in de formatie bekend wederom als partijleider in de Tweede Kamer te blijven. ,,Dat heb ik steeds in mijn gedachten gehad.”

Vingers branden

Maar er is volgens hem ‘één moment’ geweest waarop hij er ‘een luikje in zijn hoofd’ open ging. ,,Als Rutte had gezegd ‘joh, we komen er niet uit. Het is lastig en ingewikkeld en niemand wil zijn vingers aan Asiel branden’, dan had ik gezegd: nou, okay.”

Segers benadrukte dat het ‘niet de makkelijkste post’ is. ,,Maar de enige waar ik potentieel voor open zou hebben gestaan. Dat zou ik als roeping ervaren.” In dat scenario zou Segers zijn gestopt als politiek leider van zijn partij. Volgens presentator Akyol kon Segers de ontboezeming in het nachtprogramma gerust doen want ‘er luistert nooit iemand’.

De ChristenUnie-leider liet wel doorschemeren dat hij de portefeuille Asiel zwaar zou hebben gevonden. ,,Dan moet je ook nee zeggen tegen mensen die heel graag in Nederland willen wonen. Dan had ik ook héél moeilijke beslissingen moeten nemen.”

De ChristenUnie zit al sinds 2017 in het kabinet. Segers bleef altijd de fractieleider. Een post als bewindsman zou hij ‘in persoonlijk opzicht interessant’ vinden. ,,Maar ik probeer te bedenken wat goed is voor mijn club. Ik denk dat ik een betere politicus ben dan een bestuurder.”