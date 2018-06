D66 en CDA: Keurmerk voor bewindvoerder die mensen uit schulden helpt

De coalitiepartners reageren daarmee op hardnekkige klachten over bewindvoerders die schuldenaren van de regen in de drup helpen. ,,Er zijn een paar cowboys die geen kwaliteit leveren en het verpesten voor de rest”, stelt D66-Kamerlid Rens Raemakers. ,,We willen af van bewindvoerders die er slechts op uit zijn zoveel mogelijk zaken binnen te slepen en alleen maar vinkjes zetten zonder mensen écht te helpen.”



Het aantal mensen dat onder beschermingsbewind staat, is de afgelopen jaren enorm toegenomen, van 94.000 in 2009 naar 248.800 vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Tegelijkertijd is het aantal bewindvoerdersbureaus sterk gestegen. Schuldenaren mogen zelf kiezen met wie ze in zee gaan, de rechter bekrachtigt vervolgens de benoeming, zonder dat er een uitgebreide check plaatsvindt. Vervolgens is het bijna onmogelijk van een bewindvoerder af te komen als die niet blijkt te functioneren.