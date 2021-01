D66 en Consumentenbond: Transavia moet stoppen met torenhoge omboekingskosten

Hiddema: Blij dat ik uit de politiek ben

22 januari Voormalig Tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie Theo Hiddema is blij dat hij niet meer in de politiek actief is. Dat zegt hij tegen De Telegraaf. ,,Het was een geestelijke dwangbuis waar ik niet meer in verder kon na alle aantijgingen van antisemitische drek. Ik werd er politiek depressief van. Ik ben nu weer strafrechtadvocaat en dat bevalt me goed.’’