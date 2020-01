D66’er Raemakers heeft burn-out en legt Kamerwerk neer

Zaadbalkanker

Raemakers is het jongste Kamerlid – hij was 25 toen hij werd beëdigd in de Tweede Kamer – en heeft een karakteristiek kaal hoofd. Dat is het gevolg van behandelingen die hij moest ondergaan tegen zaadbalkanker, waarmee hij in 2010 werd gediagnosticeerd. De ziekte was uitgezaaid in longen, lymfe en lever.