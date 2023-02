D66 in rode cijfers door strijd met partijgenoten: ruim 350.000 euro juridische kosten

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar de jaarrekeningen van de partijen. ‘De landelijke vereniging sluit het jaar af met een negatief resultaat. Dit komt voornamelijk door onverwachte juridische kosten’, zo staat er te lezen in het jaarverslag van de partij. In totaal trekt de partij er welgeteld 357.498 euro voor uit.

Begin vorig jaar kampte D66 met de affaire-Van Drimmelen. De Volkskrant onthulde dat er een vertrouwelijk deel van een rapport in de la was beland. In dat rapport staat dat partijprominent Frans van Drimmelen zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag tegen een medewerkster van de partij.

Het deel van het rapport dat wel openbaar was geworden, wekte de indruk dat er niet zo veel aan de hand was, maar uiteindelijk moest de partij toegeven dat dit onjuist was. Met het vertrouwelijke deel werd niets gedaan. Dit mondde uit in de pijnlijkste persconferentie uit de recente parlementaire geschiedenis.

300.000 euro gereserveerd

De juridische kosten bestaan uit 57.500 euro aan kosten die werkelijk in 2021 zijn gemaakt en daarnaast is er 300.000 euro gereserveerd om drie juridische geschillen af te handelen die in 2021 of eerder begonnen zijn. De partij heeft op 15 mei 2022 op de eigen site een bericht geplaatst waarin staat dat het slachtoffer ‘een financiële tegemoetkoming heeft ontvangen’. Dit bedrag wordt betaald uit de drie ton die opzij is gezet.

Na ‘intensief en tegelijk constructief overleg’ is volgens D66 overeenstemming bereikt met de oud-medewerkster over financiële compensatie. De oud-medewerkster zal hiervan volgens de partij ‘een belangrijk deel doneren aan een stichting die zich inzet voor vrouwenrechten’. ‘Tegelijkertijd is met haar huidige werkgever overeenstemming bereikt over gedeeltelijke compensatie voor aldaar opgetreden kosten in verband met deze kwestie’, schreef D66 ook.

De andere zaak betreft Europarlementariër Samira Rafaela, die door medewerkers van pestgedrag, machtsmisbruik en intimidatie werd beschuldigd. Volgens betrokkenen zou een ‘onveilige werksituatie’ zijn ontstaan. Een scheuring in de fractie dreigde, maar werd uiteindelijk toch afgewend. In augustus oordeelde het geschillencollege van de partij trouwens dat het integriteitsonderzoek naar Rafaela niet deugde, zo beschrijft RTL Nieuws. Waar het derde geschil om draait, is niet duidelijk.

De affaire rond Frans van Drimmelen heeft het vertrouwen in politiek leider Sigrid Kaag aangetast. D66'ers vinden dat ze te lang heeft gewacht met reageren en dat ze te veel belooft. Politiek leider Kaag bood weliswaar haar excuses aan - ‘het spijt mij ten diepste’ - maar er waren ook sneren naar de media. Dat moet ze niet meer doen, zeiden D66'ers hierover eerder tegen deze site.

