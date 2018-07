D66-leden in opstand tegen minister Blok: Excuses of aftreden

,,De uitspraken van Blok hebben een groot gevoel van verdriet en ook boosheid losgemaakt’’, zegt Maurice Pahladsingh, een van de D66-leden die de brief heeft ondertekend en zelf een zoon van Surinaamse ouders. ,,Blok vertegenwoordigt de regering waar wij als D66 ook deel van uitmaken. Het gaat over iets heel fundamenteels. Wij geloven in een pluriforme en multiculturele samenleving. Zijn uitspraken worden gevoeld in heel de samenleving. Ze doen ook mij pijn. ‘Leuk dat je er bent, maar ik geloof er niet in dat je een goede bijdrage kunt leveren aan de samenleving’, zegt Blok eigenlijk.’’



Dat gevoel komt ook terug in de brief. De uitspraken van Blok getuigen volgens de D66-leden ‘van een diep wantrouwen in de multiculturele samenleving die in Nederland en overal in de wereld in de afgelopen honderden jaren is ontstaan.’ ,,Daarnaast zijn ze ronduit beledigend voor miljoenen mensen in Nederland en het buitenland, met name in de door Nederland gestichte multiculturele staat Suriname en hun directe verwanten in ons land’’, aldus de D66-leden.