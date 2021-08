D66-leider Kaag wil niet doorregeren met ChristenUnie: ‘Het roer moet om’

,,We hebben er de afgelopen weken goed over nagedacht’’, zegt Kaag. ,,Ik denk dat het voor D66 een hele logische voortgang is.’’ Volgens haar heeft D66 ‘het vertrouwen en de stem van de kiezers gekregen omdat we hebben gezegd dat we het anders willen doen’. ,,Wat betreft de klimaataanpak, investeren in onderwijs en in de rechtsstaat en een andere blik op Europa. Dat betekent ook dat je juist andere partijen daarbij haalt.’’



Kaag wijst er opnieuw op dat ‘haar’ vijfpartijencoalitie een meerderheid heeft in de Tweede én Eerste Kamer (42 van de 75 senaatszetels). Dat geldt niet voor de variant met de ChristenUnie (32 zetels). ,,Als je kijkt naar stabiliteit in de Tweede en Eerste Kamer is deze keuze de logische keuze’’, stelt ze.



Vooral op medisch-ethisch gebied zitten D66 en de ChristenUnie elkaar in de weg. Kaag wil bijvoorbeeld doorgaan met de wet voltooid leven, die regelt dat 75-plussers euthanasie kunnen plegen als zij vinden dat hun leven klaar is. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei eerder niet in een kabinet te willen stappen dat zo’n wetsvoorstel uitvoert.