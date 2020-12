D66 onderzoekt klacht over seksuele intimidatie binnen de partij

De vrouw in kwestie is niet bereikbaar voor commentaar. Maar in de anonieme mail staat te lezen dat de man, die hoofd was van de commissie die kandidaten zocht voor de kieslijsten, zich afgewezen zou hebben gevoeld door haar en dat niet kon accepteren. Toenmalig partijleider Alexander Pechtold zou de man vermanend hebben toegesproken en er zou melding zijn gedaan bij de politie. Vervolgens zou ook binnen de partij een klacht tegen de man zijn ingediend, waar vervolgens niets mee werd gedaan.

De anonieme tipgever stelt echter dat Kaag op de hoogte is van het onacceptabele gedrag jegens vrouwen in de partij. ,,Dat uitgerekend zij, zulke mannen om zich heen verzamelt, maakt mij hopeloos’’, schrijft de tipgever. ,,Ik heb geprobeerd bij meerdere mensen in de partij gehoor te krijgen voor wat mij is overkomen maar het machtige establishment is dusdanig sterk dat slachtoffers zoals ik aan het kortste eind trekken. Meerdere vrouwen die mijn verhaal kunnen bevestigen hebben de partij verlaten of hebben zichzelf ‘gemute’. Bang voor negatieve gevolgen.’’