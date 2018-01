D66 wil onderzoek naar #MeToo in politiek: We kunnen niet achterblijven

Regeringspartij D66 wil een onderzoek starten naar seksuele intimidatie in het parlement en bij de rijksoverheid. Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft de hele MeToo-discussie aangetoond dat veel vrouwen zich onveilig voelen op de werkvloer. ,,Dan moet de overheid als grootste werkgever het voortouw nemen en werknemers vragen of zij zich veilig voelen,’’ zegt hij.

Na het Kerstreces debatteert de Tweede Kamer over de MeToo-discussie. Sjoerdsma zal zijn collega-Kamerleden dan voorstellen een onderzoek in te stellen. Voor een onderzoek in de Tweede Kamer moet Kamervoorzitter Khadija Arib het voortouw nemen, bij ambtenaren op ministeries is dat Sjoerdsma’s partijgenoot Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken.

Lees ook Seksuele intimidatie hoogst in de ict Lees meer

Afgelopen najaar bleek uit onderzoek van TNO dat jaarlijks 134 duizend Nederlanders last hebben van seksuele intimidatie op de werkvloer. Dat varieert van een vervelende opmerking tot aanraking of erger. ,,Dat is een enorm aantal,’’ stelt Sjoerdsma. ,,Net zo veel als het aantal inwoners van Zoetermeer. Iedereen moet veilig naar zijn werk kunnen gaan. Dit is geen probleem dat alleen in de cultuur- of de sportwereld speelt.’’

Overigens zegt hij geen concrete aanwijzingen te hebben dat er iets mis is in de Tweede Kamer. Maar volgens de D66’er zouden alle bedrijven moeten bekijken of hun werknemers zich wel veilig voelen. En als ze zich veilig voelen, dat ze dat ook durven te melden. Vooral daar schort het nogal eens aan, bleek uit de MeToo-discussie. Sjoerdsma: ,,Maar voor we bedrijven daartoe oproepen, moeten we als overheid eerst zelf het goede voorbeeld geven.’’

Quote Dit is geen probleem dat alleen in de cultuur- of sportwereld speelt Sjoerd Sjoerdsma

D66 stelt voor om het onderzoek te doen door middel van (anonieme) enquêtes. ,,Met vragen als 'hoe veilig mensen zich voelen op de werkvloer' en 'of ze de weg weten te vinden naar de vertrouwenspersoon waar seksuele intimidatie kan worden gemeld."

De partij hoopt het onderzoek op 8 maart te presenteren: dan is het internationale vrouwendag. Sjoerdsma verwacht hiervoor de medewerking van andere partijen. ,,Ik kan me niet voorstellen dat je hier op tegen bent."

Recente meldingen

Op dit moment zijn er vanuit het parlement en de ministeries nog nauwelijks recente meldingen binnengekomen. Alleen het Eerste Kamerlid Ria Oomen heeft zich gemeld. De CDA'er kreeg als jonge politica te maken met seksueel overschrijdend gedrag.

Ondanks het kleine aantal meldingen, zou het onderzoek urgent zijn. ,,De overheid moet het goede voorbeeld geven. Elk geval waarbij mensen zich niet veilig voelen, is er één te veel."