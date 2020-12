D66 wil uitstel van verbreding A27 bij Amelisweerd

Volgens de D66'er heeft dat grote gevolgen. ,,Ik kan nu wel aan de minister vragen om het tracébesluit aan te houden tot er duidelijkheid is. Dat zal erop neerkomen dat hier bij een volgende formatie besloten over moet gaan worden.”



Met deze opmerking kreeg het Kamerlid de vraag van coalitiepartner CDA of D66 zich nog wel gebonden voelt aan de handtekening onder het regeerakkoord. Daarin staat dat dit kabinet de Ring bij Utrecht op de schop zal nemen om de doorstroming te verbeteren.



Schonis: ,,We hebben afgesproken dat de ring bij Utrecht door mocht gaan. Er staat niet bij dat die een kwart miljard duurder zou worden als het gaat om de A27 Amelisweerd. Ondertussen hebben we ook nog te maken met een nieuwe situatie rondom stikstof en moeten we nieuwe afwegingen maken.”