Dales haalt hard uit: ‘Cultuur en structuur 50Plus deugen niet’

Volgens de voorzitter tonen de strubbelingen binnen achtereenvolgende hoofdbesturen aan dat er een structureel bestuursprobleem in de partij is. Dus wil hij dat er een onderzoek komt naar een andere manier om de top te selecteren, benoemen en ontslaan bij 50Plus.

Willekeur

Volgens Dales geeft de huidige gang van zaken ruim baan aan willekeur en vriendjespolitiek en brengt die risico’s mee op het gebied van screening en integriteit.



,,Er is ook iets mis met de cultuur in onze partij’’, vervolgde de voorzitter. ,,Als die op orde was, zaten wij hier vanavond niet. Wij zijn hier niet alleen om bestuurlijke perikelen op te lossen. Wij moeten het ook hebben over de cultuur van roddel en achterklap.’’



Dales gaf vervolgens meerdere voorbeelden van ongepaste communicatie binnen de partij. Zo kregen leden van de fracties eind mei, vijf dagen na het aantreden van Dales, een mail van ‘een 50Plus-raadslid in een grote gemeente’, die verder niet bij naam wordt genoemd.

‘Pipo Parlement Dales‘

De tekst luidde: ‘Onze nieuwe voorzitter Pipo (‘Pipo Parlement Dales’) wil mij via zijn VVD-vriendjes in de shit helpen. Waar zijn wij GVD mee bezig. Wat is hier GODVERDOMME aan de hand. Ik heb de gegevens niet van Pipo, dus stuur maar door. Maar ik hoef geen antwoord van deze rat’.

Ook kreeg de echtgenoot van Dales dreigpost, meldt de voorzitter. ,,Een intimiderende anonieme brief bijvoorbeeld, gericht aan mijn echtgenoot, afgeleverd op ons privé-adres. Of hij mij er even toe wilde bewegen op te krassen.’’

Dissidenten

Vanavond ligt concreet een voorstel op tafel om drie dissidente bestuurders te ontslaan vanwege ‘slecht functioneren’: het gaat om het drietal Henk Jan Verboom, Marc van Rooij en Helena Bosch. Of eigenlijk een duo, zo blijkt uit de stukken. Want Van Rooij is nooit officieel benoemd door de leden. Toch is ook hij niet meer welkom.

Bosch gaf vlak vóór de start van de vergadering aan dat zij zich voelt ‘als een heks die naar de brandstapel wordt gebracht'. De dissidenten zijn volgens haar compleet verrast door het voornemen om hen af te zetten. ,,Geert Dales is een koude man zonder enige empathie.‘’

Dales vindt dat de drie hoofdbestuursleden eigenlijk de eer aan zichzelf hadden moeten houden. ,,Als je in woord of gedrag uitspreekt geen vertrouwen te hebben in de een of andere persoon in de bestuurlijke groep waar je zelf in zit en het blijkt dat die persoon wel het vertrouwen heeft van een meerderheid in die groep, dan stap je op. Dan ben je weg.’’

Zo‘n tweehonderd leden zullen vanavond aanwezig zijn bij de beladen bijeenkomst in Driebergen en het lot van de dissidenten bezegelen.

