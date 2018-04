De dividendlobby van Mark Rutte

Openlijk voor leugenaar uitgemaakt worden, Mark Rutte oogt er niet meer van onder de indruk. Dat tijdens het debat over de dividendmemo’s zelfs zijn oude vicepremier Lodewijk Asscher zei hem niet meer te vertrouwen, laat hem echter 'niet koud'.



Geloofwaardigheid is nu eenmaal de achilleshiel van de VVD-leider. Keer op keer vallen zijn tegenstanders hem daar op aan. Al sinds de verkiezingscampagne van 2012, waarin hij meermaals losjes met de waarheid omging. Hij beloofde dingen, die hij later niet waarmaakte (‘Geen euro meer naar Griekenland’) of speelde een opzichtig woordspelletje om zijn tegenstanders in een tv-debat op het verkeerde been te zetten (‘De VVD wil het eigen risico niet verhogen.’).



Rutte kwam daarna vaker in de problemen, maar kwam er altijd uit. Vaak na gebruik van bluf. ‘Hier moet u me echt even op vertrouwen’, is een gevleugelde uitspraak als hij zich verdedigt over ongerijmdheden die niet kloppen met wat hij eerder zei. Dat was deze week niet anders.



De VVD is onder Rutte een geoliede pr-machine geworden, waarbij goed wordt afgewogen hoe zaken kunnen overkomen bij de kiezer. Dat de partij daarom niet aan de grote klok wilde hangen hoe het zich deze zomer hard heeft gemaakt om de dividendbelasting af te schaffen, is niet raar. Het is een impopulaire maatregel die 1,4 miljard euro per jaar kost. Geld dat ten goede komt aan het buitenland en dat moet worden opgebracht door Nederlandse belastingbetalers, benadrukten ambtenaren van het ministerie van Financiën meermaals in memo’s aan het kabinet en aan de onderhandelaars. Dat is niet iets om goede sier mee te maken.