De EU en het coronavaccin: waarom gaat het in Amerika en het Verenigd Koninkrijk zoveel beter?

Volgens Von der Leyen was Europa te laat met het goedkeuren van de coronavaccins, was er te veel optimisme over de massale productie ervan, en ‘misschien rekenden we er te veel op dat wat we hadden besteld ook op tijd zou worden geleverd’. Met gevoel voor understatement voegde de Duitse commissievoorzitter eraan toe dat ‘we nog niet zijn waar we willen zijn'.