De familie Marijnissen woonde in een CDA-straatje in Oss, nu barst het van de SP-stemmers

KIJK TERUG Eerdmans (JA21) wil compleet nieuwe stad voor 150.000 inwoners: 'Kan niet oneindig in de hoogte bouwen’

10 maart JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans vindt het ‘fantastisch’ om een compleet nieuwe stad in Nederland te bouwen, waar plek is voor 150.000 inwoners. ,,We kunnen niet oneindig in de hoogte bouwen. Per referendum kunnen we bepalen waar de stad moet komen.’’