De grote nieuwe bewindsliedenquiz

Asscher ‘dolblij’ met nieuwe uitzendregels

11:12 Rustig uitbollen naar het eind van zijn ministerschap later deze week zat er niet in voor Lodewijk Asscher. Hij had gisteren een twaalf uur lange Europese vergadermarathon over nieuwe detacheringsregels: gelijk loon voor Midden- en Oost-Europese werknemers in de bouw, zorg en land- en tuinbouw die tijdelijk een klus in Nederland doen. Vanmorgen, net terug in Nederland, geeft hij vanuit de auto commentaar.