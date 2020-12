De Jonge legt smeekbede Gommers en Kuipers naast zich neer: maandag nog geen prik voor ziekenhuispersoneel

Rutte: ‘Asociaal om nog op winter­sport­va­kan­tie te gaan of in een vliegtuig te stappen’

15 december Premier Rutte haalt flink uit naar Nederlanders die de komende tijd op vakantie gaan of in het vliegtuig stappen zonder dringende reden. ,,Dat is gewoon asociaal’’, zegt hij. Maar voor een vliegverbod - zoals regeringspartij CDA oppert - voelt hij niets. ,,Dat is een ongelofelijk drastische maatregel.’’