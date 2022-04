De Jonge maakt ‘oprechte excuses’ voor onvolledige beantwoording Kamer: ‘Dit reken ik mezelf aan’

kijk hier liveMinister Hugo de Jonge maakt ‘oprechte excuses’ aan Tweede Kamer en media voor onvolledige informatievoorziening rond de Sywert-deal. Daardoor is ‘onbedoeld’ een incompleet beeld ontstaan over zijn betrokkenheid bij de miljoenenorder. ‘Dit is gewoon niet goed gegaan’. Volg het debat live via dit artikel.

Dat meldt De Jonge zojuist in zijn antwoord tijdens het debat over de Sywert-deal. Pas bijna acht uur na de start kwam de minister zelf aan bod. ,,Ik heb wel contact gehad over Van Lienden op het departement. Mijn betrokkenheid is daardoor niet goed toegelicht en daarvoor wil ik mijn oprechte excuses maken aan de Kamer”, zei De Jonge. ,,Zo heb ik verwarring laten ontstaan, ik reken dat mezelf aan. Het beeld van mijn betrokkenheid was onbedoeld niet compleet.”

Ook op vragen van de pers antwoordde De Jonge vorig jaar meermaals dat hij ‘niet betrokken’ was. Ten onrechte dus, erkent hij nu. Want er was wel degelijk betrokkenheid bij de aanloop naar de deal. ,,De betrokkenheid was groter dan we hebben aangegeven in de antwoorden. Dat hadden we moeten melden, vollediger moeten doen.”

Van vriendjespolitiek was absoluut geen sprake, stelt de CDA-bewindsman. ,,Ik wilde voorkomen dat er concurrentie kwam van Van Lienden naast ons landelijk inkoopcentrum.” Diverse oppositiepartijen blijven kritisch: ,,U was enthousiast over de contacten met Van Lienden, dan stuurt u toch aan op een deal? Waarom zegt u dit niet gewoon”, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken noemt De Jonge ‘de dealmaker’: ,,Ik ben ambtenaar geweest. Als een minister zo enthousiast berichten stuurt, dan zijn dat gewoon opdrachten, ambtenaren voeren dat uit.”

Maar De Jonge blijft erbij: hij stuurde niet aan op een order bij Van Lienden - ‘dat weet je niet’. Wel zou het kunnen zijn dat hij nog eens is bijgepraat tussendoor, ‘maar daar heb ik geen herinnering aan', aldus De Jonge. ,,Iedereen voelt het zo dat er een loer is gedraaid door Van Lienden, toch?”

Bekijk hier de video waarin Hugo de Jonge in mei 2021 meldt dat hij niet betrokken was bij de Sywert-deal, tekst loopt door onder de video.

Hoewel hij inmiddels minister voor Volkshuisvesting is en er strikt genomen niet over gaat, wil De Jonge toch zelf aanwezig zijn bij het debat om vragen te beantwoorden. ,,Er zijn vragen ontstaan over mijn betrokkenheid. Die raken aan het vertrouwen en die kan ik alleen zelf beantwoorden. Daarom sta ik hier. Ik heb altijd naar eer en geweten gewerkt, maar ook ik ben iemand van fouten en gebreken.” Zo erkent De Jonge ook dat het frequent gebruik van zijn privémailaccount niet goed was. ,,Dat is een dringend advies wat ik niet opgevolgd heb, dat moet ik wel gaan doen.”

Oppositie

Bij enkele oppositiepartijen ligt de motie van wantrouwen al op de printer, bijvoorbeeld bij Wybren van Haga die de mondkapjesdeal ‘huiveringwekkend’ noemt. Volgens de BoerBurgerBeweging heeft De Jonge de Kamer voorgelogen, ook de PVV is uiterst kritisch. De fracties van GroenLinks en PvdA sluiten steun voor de rode kaart niet uit. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vraagt zich af of dit ‘kabinet in staat is tot integere politiek’: ,,Ik zie het op dit moment nog niet.’’

Lees verder na de video.

Afgaande op de inbreng van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie blijven die vooralsnog De Jonge steunen. Toch liggen er ook van die partijen talloze vragen die nog moeten worden beantwoord over de miljoenendeal.

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg (VVD), die nu de portefeuillehouder mondkapjes is, vraagt de Tweede Kamer om geduld te betrachten, omdat er nog een onderzoek gaande is van onderzoeksbureau Deloitte, dan komt er meer informatie naar buiten. ,,Ik wil graag excuus maken, dit verdient de schoonheidsprijs niet, dit is niet zoals het hoort te gaan”, zei Helder over deze selectieve informatievoorziening.

Informatievoorziening

Fracties vrezen ook dat cruciale informatie nog mist omdat De Jonge veelvuldig met zijn privéaccount mailde. Minister Helder verklapte tijdens het debat overigens per abuis het precieze mailadres van De Jonge, tot consternatie in de zaal. ,,Excuus, ik dacht dat we onder ons waren”, zei Helder grappend.

Betrokkenen in Den Haag stellen dat veel afhangt van De Jonges eigen opstelling in het debat vandaag. Hij lijkt dus te kunnen rekenen op voldoende steun, al meldt een coalitiebron ook: ,,De grootste vijand van De Jonge is niet de Kamer, maar zijn eigen karakter.”

Volledig scherm Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, tijdens het debat in de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. © ANP

Volledig scherm Minister voor Medische Zorg Martin van Rijn appt aan Hugo de Jonge. De PvdA-bewindsman reageert sceptisch op Van Liendens extra aanbod. © VWS

Volledig scherm Hugo de Jonge appt met een onbekende ambtenaar. Die moet gaan 'knuffelen' met Sywert. © VWS