De Jonge onder vuur in Tweede Kamer: ‘En CDA’er Van Lienden is een oplichter, het geld moet terug’

kijk hier liveMinister Hugo de Jonge (CDA) wacht een taai Kamerdebat over zijn bemoeienis met de aanloop naar de Sywert-deal. Gisteren ging de voormalige minister van Volksgezondheid al voorzichtig door het stof voor het omzeilen van vragen hierover, maar partijen eisen meer uitleg. ‘De handelwijze is niet eerlijk'. Volg het debat live via dit artikel.

Bij enkele oppositiepartijen ligt de motie van wantrouwen al op de printer, de fracties van GroenLinks en PvdA sluiten steun voor de rode kaart niet uit. Vooralsnog lijkt de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie De Jonge te steunen. Maar eerst moet de minister talloze feitelijke vragen beantwoorden over de miljoenendeal. Partijen willen weten waarom De Jonge vaak contact met en over Van Lienden onderhield en waarom hij daar later - toen eenmaal duidelijk werd dat Van Lienden miljonair geworden was dankzij de levering - over zweeg.

,,Een schimmige deal voor honderd miljoen euro, tegen ambtelijke adviezen in, over ondeugdelijke mondkapjes", begon PvdA-Kamerlid Attje Kuiken het debat. ,,Deze handelwijze van niet eerlijk zijn is lelijk, dat raakt het vertrouwen in de politiek. Gaat er werkelijk iets verbeteren als we vertrouwen houden in deze minister? Het heeft er alle schijn van dat deze deal nooit tot stand was gekomen zonder betrokkenheid van de minister.”

Partijen zijn vooral fel omdat vragen over zijn betrokkenheid eerder nog omzeild werden met teksten als ‘dit is niet mijn portefeuille’ en ‘ik ben er niet bij betrokken'. Ook vrezen fracties dat cruciale informatie mist omdat De Jonge veelvuldig met zijn privé-account mailde. En Kamerleden willen weten of De Jonge wist dat Van Lienden riante winst zou gaan maken.

Informatievoorziening

Ook is het de vraag of de toenmalig minister van Volksgezondheid de Tweede Kamer wel volledig en juist geïnformeerd heeft toen hij juni vorig jaar meldde dat hij ‘met de inhoud van de overeenkomst niet bekend was en bij de besluitvorming niet betrokken was’. En in een tijdlijn die het kabinet eerder opstelde op verzoek van de Kamer ontbraken ook de cruciale appjes tussen De Jonge en anderen.

PVV-Kamerlid Fleur Agema benadrukt in het debat dat het landelijk inkoopcentrum LCH 'niets moest hebben’ van Van Lienden en zakenpartners in het voorjaar van 2020: ,,Het was ‘nee’ voor Sywert van het CDA. Maar CDA’ers regelen dingen voor elkaar, dat is nepotisme, fout. Alle anderen werden doorverwezen en hoorden niets, maar Van Lienden wel. Maar CDA’er van Lienden is een oplichter, het geld moet terug.” Later vandaag antwoorden De Jonge en minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD), die over de portefeuille gaat.

Nieuwe appberichten

De onderlinge appconversaties ademen ook grote angst bij de politiek-ambtelijke top voor slechte publiciteit door kritiek van Van Lienden. Die werpt zich in het voorjaar van 2020 op als filantroop die de Nederlandse zorg kan voorzien van de zo schaarse mondkapjes. Intern probeert Van Lienden extra deals binnen te slepen, via Twitter en de media hekelt hij geregeld het Nederlandse beleid.

De Jonge en collega’s balen van die beeldvorming en doen veel om Van Lienden te vriend te houden. Ambtenaren zijn gaan ‘knuffelen’ met Van Lienden, wordt er geappt: ‘Dat is bijna een dagtaak’. Toenmalig minister Martin van Rijn (PvdA) beklaagt zich over Van Liendens kritiek op het landelijk inkoopcentrum LCH ‘terwijl hij juist beloofd had dat niet te doen’. En De Jonge hamert erop dat Van Lienden gebeld moet worden voordat hij bij Nieuwsuur gaat zitten. ‘Misschien helpt dat’.



Betrokkenen in Den Haag stellen dat veel afhangt van De Jonges eigen opstelling in het debat vandaag. Hij lijkt dus te kunnen rekenen op voldoende steun, al meldt een coalitiebron ook: ,,De grootste vijand van De Jonge is niet de Kamer, maar zijn eigen karakter.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) staat de pers te woord. © ANP

Volledig scherm Minister voor Medische Zorg Martin van Rijn appt aan Hugo de Jonge. De PvdA-bewindsman reageert sceptisch op Van Liendens extra aanbod. © VWS

Volledig scherm Hugo de Jonge appt met een onbekende ambtenaar. Die moet gaan 'knuffelen' met Sywert. © VWS