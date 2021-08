De Jonge over drukte voetbalstadions: ‘Staantribunes dicht, hossen op een kluitje moet klaar zijn’

20 september versoepelen? ‘Onzeker’

Volgens plan schrapt het kabinet - als de cijfers het toelaten - op 20 september de 1,5 meterregel. Daarover komt eerst nog een nieuwe OMT-brief. Het thuiswerkadvies vervalt dan, net als de mondkapjesplicht in trein, tram, metro en bus. De Jonge noemt het ‘onzeker’ of die datum haalbaar is, en of de afstandsregel overal in de prullenbak kan. Wel benadrukt hij dat de aanpak in ‘een andere fase’ komt als medio september iedereen die dat wil volledig gevaccineerd kan zijn. ,,Er zit een beperking aan de termijn dat je zulke ingrijpende maatregelen neemt.”