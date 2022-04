De lat ligt hoog voor de opvolger van Ploumen

video/update Kamerleden willen ophelde­ring over gebruik privémail Hugo de Jonge, minister deze week gestopt met gebruik

Minister Hugo de Jonge maakte tijdens de coronacrisis gebruik van zijn privémail. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt dit aan de Volkskrant. Hierdoor is mogelijk informatie over de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden verloren gegaan. Volgens de minister is hij deze week gestopt met het gebruik van zijn privémail voor werk.

5 april