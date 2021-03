De loonkloof in het onderwijs gaapt nog steeds

Stond het dichten van de loonkloof in het onderwijs bij de vorige verkiezingen nog in geen enkel partijprogramma, nu noemen zeven partijen het expliciet. Maar grote partijen als VVD en CDA doen geen beloftes.



De salarissen van leraren die lesgeven op een basisschool gelijktrekken met hun collega’s die op een middelbare school werken, kost flink wat geld. Als het eindsalaris van een leraar op de basisschool hetzelfde wordt als dat van een collega op de middelbare school, kost dat de overheid een half miljard euro per jaar. Maar ga je álles gelijktrekken – zelfde salarisschalen, eindejaarsuitkering en vakantiegeld – dan loopt dat op tot een kleine 1 miljard euro per jaar. D66 en GroenLinks hebben al laten weten 900 miljoen euro per jaar te willen uittrekken om de loonkloof te dichten.