De methode-Caroline: gewoon blijven en ontregelen

Op het Twitter-profiel van Caroline van der Plas (54) staan geen gelikte filmpjes. Alles komt ‘gewoontjes’ over. Van haar twitternaam @lientje1967 tot grappige gifjes over de actualiteit. Meestal filmt ze zichzelf als ze iets vertelt, soms wat schokkerig en met een waas over het beeld. Met haar zwarte krullen, leren jasjes en witte gympen lijkt ze niet op het gemiddelde Tweede Kamerlid. En dat ‘gewone’, daar zijn de media dol op. Ze is de laatste maanden uitgegroeid tot een bekende Nederlander, met optredens bij De Slimste Mens, Jinek, Spaanders en Rooijakkers over de Vloer. ,,Kennelijk vinden mensen het leuk om met iemand te spreken die gewoon is’’, zegt ze in dat laatste programma over alle media-aandacht. Maar is Van der Plas wel zo gewoon? Als journalist én dochter van een sportverslaggever en een CDA-wethouder kent ze de media door en door.