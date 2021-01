De schoenen van Hugo zijn bepaald geen allemansvrienden, Wopke kiest voor veilig

VIDEO Rutte: bestorming Capitool had nooit mogen gebeuren

8 januari De bestorming van het Capitool in de VS van deze week was ‘heel extreem’ en ‘had nooit mogen gebeuren’. ,,Een heilige plek, dat daar zo’n overval op wordt gepleegd. Dat is van een heftigheid, dat is zo verschrikkelijk", zei premier Mark Rutte na afloop van de wekelijkse ministerraad.