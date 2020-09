De SP wil definitief af van de euro

VerkiezingsprogrammaDe SP wil definitief af van de euro als Europese munteenheid. Landen met vergelijkbare economieën moeten voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van een nieuwe munt, schrijft de Socialistische Partij in het landelijke verkiezingsprogramma.

De socialisten stellen in het conceptprogramma voor de komende landelijke verkiezingen, met de titel ‘Stel een daad’, dat de economieën van de eurolanden onvergelijkbaar zijn. ,,Vasthouden aan de huidige euro gaat ten koste van onze economie, maar ook die van de landen in het oosten en zuiden van Europa, die de munt niet kunnen aanpassen aan hun economische ontwikkeling."

In het vorige verkiezingsprogramma zei de SP alleen: ,,De euro lijkt voor de langere termijn onhoudbaar. Nederland houdt daarom rekening met een eventuele ontvlechting en bereidt zich daar op voor.” Overigens meldt de partij nu in het nieuwste programma niet met welke landen we de kersverse munteenheid dan zouden moeten opzetten.

Een ander opmerkelijk punt op het wensenlijstje: de socialisten streven ‘op termijn’ naar een systeem waarin alle huishoudens maximaal een kwart van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. De SP ziet volkshuisvesting als hét antwoord op de huidige woningnood. ,,Daarom maken we een nationaal bouwplan voor een duurzame en betaalbare woningbouw. ‘Nul is genoeg’: in deze regeerperiode gaan de huren niet omhoog.”

Bij de zorgparagraaf een aantal bekende standpunten. Zo komt er in plaats van commerciële zorgverzekeraars een Nationaal ZorgFonds, voor álle noodzakelijke zorg; zonder eigen risico. En ouderen die niet thuis kunnen blijven wonen, kunnen voortaan kiezen voor een kleinschalig Zorgbuurthuis. Om te voorkomen dat de zorg per gemeente verschilt, voert de Socialistische Partij één landelijk gemeentelijk basispakket in voor de thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning van mantelzorgers.

Bij het onderwijs keert wat de SP betreft de studiebeurs terug, net als de aanvullende beurs voor jongeren uit gezinnen met lagere inkomens. Verder gaat het passend onderwijs op de schop. ,,Nieuwe scholen voor speciaal onderwijs worden mogelijk gemaakt. Ook maken we het makkelijker om speciaal onderwijs in het regulier onderwijs te starten. Kinderen krijgen een leerrecht.”

Kieslijst

Het verkiezingsprogramma, dat vanmorgen naar buiten kwam, is gisteravond naar de leden van de SP gestuurd. Daarbij zat ook de kieslijst voor de Tweede Kamer. Bovenaan staat vanzelfsprekend Lilian Marijnissen, die eerder al door de partijraad tot lijsttrekker werd verkozen.

Zij wordt gevolgd door nummer twee, Renske Leijten, volgens de kandidatencommissie ‘één van de meest ervaren, effectieve en zichtbare Kamerleden binnen de SP’. Leijten maakte recent naam bij het grote publiek als strijder tegen de misstanden bij de belastingdienst.

Op nummer drie staat de huidig financieel woordvoerder Mahir Alkaya, de grootste stijger op de lijst. Als nummer vier wordt voorgedragen Michiel van Nispen, die afgelopen jaren in de Kamer zat als justitiewoordvoerder. En nummer vijf wordt Maarten Hijink, woordvoerder zorg voor de SP.

De hoogste nieuwe binnenkomer, op nummer tien van de lijst, is Jimmy Dijk. Hij is nu SP-fractievoorzitter in Groningen. Andere nieuwkomers op de lijst zijn Sunita Biharie (plaats elf) uit Apeldoorn en Murat Memis (plaats veertien) uit Eindhoven.

Voormalig partijleider Emile Roemer en vertrekkend Kamerlid Ronald van Raak zijn lijstduwer bij de aankomende landelijke verkiezingen op 17 maart.