Debat over datadiefstal GGD: Zijn de lekken in het systeem wel op tijd gedicht?

Fracties in de Tweede Kamer zijn fel over de problemen en het optreden van De Jonge. Ze betwijfelen of hij vorige week wel de volledige waarheid sprak in het vragenuur, ook willen ze weten wanneer de minister op de hoogte was van de kwetsbaarheden in de systemen en of hij op tijd ingreep. ,,Vanaf de zomer waren er al signalen”, meldt D66-Kamerlid Kees Verhoeven na het lezen van brief en antwoorden op meer dan driehonderd Kamervragen. ,,Maar databeveiliging en privacy verloren het van de functionaliteit.”



Sinds de uitbraak van het coronavirus vorig voorjaar is met bestaande software gewerkt, die werd gaandeweg steeds wat uitgebreid of aangepast. Ondertussen moesten steeds meer medewerkers bij de data kunnen voor testafspraken, -uitslagen en bron- en contactonderzoek. Uiteindelijk konden veel mensen bij veel informatie, ook is er nog altijd geen automatisch logboek wie welke gegevens opvraagt - een eis volgens de privacyregels, weten experts.