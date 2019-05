Debat Rutte-Baudet: fel en persoonlijk

Halverwege het ‘titanendebat’ in de Rode Hoed valt de luide en goedgevulde zaal toch ineens stil. Hebben de twee kemphanen even ervoor nog hun bekende stokpaardjes voor of tegen de EU bereden, ineens hangt er een andere sfeer. Persoonlijk vooral.



Premier Rutte vraagt wat Baudets definitie van leiderschap is. Enkele tellen houdt deze stil, toch ongewoon in politieke debatten. En dan antwoordt Baudet toch weer als politicus: ,,Leiderschap is ook tegen de stroom in durven gaan. Een moreel kompas. Precies dat wat ik bij u mis.”



De wedervraag van Baudet ontregelt nog veel meer: ,,Wanneer heeft u voor het laatste gehuild?’’ Rutte: ,,Toen mijn zus overleed, vier jaar geleden.’’ In de zaal valt –opnieuw- stil.



Meer politiek geladen vraagt de premier waarom Baudet eerder beweerde dat vrouwen ‘vaker op linkse partijen stemmen’. ,,Waar komen zulke idiote ideeën vandaan?’’ Baudet: ,,Ik ben dol op vrouwen.’’



Het blijkt een spaarzame ontregeling van een debat over ‘de koers van Europa’ dat verder juist niet verraste.



Daarvoor hielden de twee te rotsvast aan eigen standpunten vast. Met verve en schwung, dat wel.