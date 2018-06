Defensie wist van effecten giftige chroom-6-verf, maar zei niks

Dat concludeert het RIVM in een onderzoek dat begin volgende week naar buiten komt, bevestigt een ingewijde tegen deze krant. Evenmin zou Defensie hebben gezorgd voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen. Het RIVM richtte zich bij het onderzoek op vijf NAVO-depots, waar Amerikaans legermaterieel werd opgeslagen en onderhouden. Op de locaties in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel, waar de verf werd gebruikt, werkten in de periode 1984 tot 2006 zo’n 2000 a 3000 personen. Onderzoek op andere plaatsen waar mensen werden blootgesteld volgt later, meldt de NOS , die het rapport in handen heeft.

Geen veilige werkplek

RIVM-onderzoekers schrijven in het rapport: ,,Defensie had in zijn rol van werkgever de verantwoordelijkheid om de werknemers op de hoogte te brengen van de risico's. Uit het onderzoek is niet gebleken dat dit is gebeurd." Ook aan preventie en zorg mankeerde van alles. ,,De zorg voor een veilige werkplek voldeed niet aan de daarvoor geldende regels." Uit kostenoverwegingen zou de leiding de ‘grenzen van de arbo-regeling’ hebben opgezocht. Het arbobeleid wordt ‘ontoereikend’ genoemd. Zo bleek de afscherming van werkruimte en ventilatie niet op orde. Ook ontbrak het aan goede mondkapjes en gezichtsmaskers. Toezicht op de naleving van de gebruiksvoorschriften van de verf was ‘niet effectief’.

Tegemoetkomingsregeling

De uitkomsten van het langverwachte onderzoek naar chroom-6-verf zijn belangrijk, omdat de weg daarmee eindelijk open komt te liggen voor een definitieve schaderegeling voor zieke werknemers. Het onderzoek stelt dat de giftige stof Chroom-6 longkanker, neus- en bijholtekanker, astma, maagkanker en chronische longkwalen kan veroorzaken. Diverse goed ingevoerde bronnen bevestigen tegenover dagblad De Limburger dat Defensie maandag zo'n collectieve tegemoetkomingsregeling zal presenteren voor de zieke oud-medewerkers. Hoe die er precies uit ziet en of die gepaard gaat met een schuldbekentenis is volgens de krant niet bekend. Defensie kwam enkele jaren terug met een beperkte coulanceregeling. Zieke medewerkers konden onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitkering die in eerste instantie was bedoeld als een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij Defensie was vanavond geen woordvoerder bereikbaar voor commentaar. Bekijk hier de verhalen van Chroom-6 slachtoffers

Blij met uitkomsten

Advocaat Rob Bedaux, die opkomt voor de belangen van oud-Defensiemedewerkers, is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Het helpt volgens hem 'enorm' in de rechtszaak die hij over deze kwestie tegen de Staat voert namens ongeveer 125 mensen die op de zogeheten POMS-sites van Defensie werkten met de gevaarlijke stof of in de buurt daarvan.



Overduidelijk was volgens de raadsman al dat Defensie al heel lang wist dat chroom-6 schadelijk was. ,,Erger was dat ze de werknemers hiervoor niet waarschuwden. En dat is nu aangetoond'', zei Bedaux vrijdag in reactie op uitgelekt nieuws over het RIVM-rapport. Volgens de raadsman zijn zeker honderd mensen gestorven door ziektes die waren ontstaan door blootstelling aan chroom-6.



Ook mensen die niet zelf met de stof in aanraking kwamen, liepen gevaar. ,,Het spul lag gewoon op de grond en kwam via de lucht en de airconditioning ook in andere ruimtes terecht.'' Bedaux wil dat het eenvoudiger wordt voor betrokkenen of nabestaanden om een schadevergoeding te krijgen en ook dat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. ,,Het gaat ook om angstschade. Velen zijn bang dat ze alsnog ziek worden.''