Defensieminister Ollongren verzweeg NAVO-kritiek

Kabinet beslist pas over WK-afvaardi­ging Qatar na groepsfase Oranje

Het kabinet schuift de beslissing over een eventuele afvaardiging naar het WK voetbal in Qatar na de groepsfase voor zich uit. Mocht het Nederlands elftal zich plaatsen voor de knock-outfase, dan zal per wedstrijd bekeken worden of de regering iemand stuurt en zo ja wie.

11 november