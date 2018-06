Dekker: nog geen akkoord over geld naar 'onveilige' tbs-klinieken

Minister Sander Dekker heeft 'zorgen' over de veiligheid van personeel in tbs-klinieken en psychiatrische instellingen. Toch is er nog geen akkoord met de sector over hoeveel geld er nodig is om de problemen op te lossen.

Dat erkende Dekker (VVD, Rechtsbescherming) vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Deze week verschenen uiterst kritische rapporten over de veiligheid en druk op personeel in psychiatrische instellingen en tbs-klinieken. Daaruit bleek dat er te ‘krappe financiële kaders’ zijn en ‘hoge administratieve lasten’. ,,Door personeelstekorten is de werkdruk in de sector te hoog opgelopen'', schreven onderzoekers, waardoor ,,de veiligheid van personeel en patiënten concreet gevaar loopt.''

20 miljoen

Dekker zegt dat de situatie 'hem zorgen baart' en dat hij in onderhandeling is met onder meer GGZ Nederland over mogelijke oplossingen. Belangrijk punt is het budget dat men krijgt, maar daarover is na weken van overleg nog geen akkoord. GGZ Nederland heeft gezegd dat er zeker 20 miljoen euro nodig is.

Administratie

Dekker heeft al wel toegezegd dat er een campagne wordt gestart om ‘nieuw en gekwalificeerd personeel’ aan te trekken. De minister wil snel ook de administratieve last verminderen. Volgens onderzoekers van AEF zijn psychiaters in een 36-urige werkweek zeker zestien uur kwijt aan administratie. Dekker wil die druk in 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen.

Gevaar