Dekker teleurgesteld: Jehova's willen geen onafhankelijk onderzoek misbruik

Trotse minister: Proef met geld voor werkdruk­ver­la­ging scholen succesvol

16:00 Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) is zeer te spreken over de proef waarbij docenten in het basisonderwijs zelf mogen bepalen hoe extra geld voor werkdrukverlaging wordt ingezet. 'Hier staat een trotse minister', aldus Slob vanmiddag in de Tweede Kamer.