Den Haag bezorgd over koersexplosie bitcoin: 'Het lijkt op een piramidespel'

Volgens D66'er Jan Paternotte is het van het grootste belang dat mensen zich goed laten informeren. ,,Als iemand wil gokken, dan mag dat, maar daar hebben we casino's voor." De Kamerleden wijzen erop dat de koersstijging van de bitcoin 'niet normaal is'. Van der Linde: ,,Een goed betaalmiddel is een stabiel betaalmiddel en iets dat in een jaar tijd twintig keer over de kop gaat, is niet stabiel."



Volgens Paternotte moeten toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hun verantwoordelijkheid nemen. Zeggen dat zij bevoegdheden ontberen, is volgens SP-Kamerlid Renske Leijten onbevredigend, omdat bijvoorbeeld de AFM in andere gevallen wél waarschuwt voor riskante, financiële producten. ,,Wat we nu zien, is gewoon speculatie. Ze moeten zeggen dat er risico's aan zitten", meent zij.