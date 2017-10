Den Haag gonst van de namen

Formateur Mark Rutte moet een nieuwe ploeg bewindslieden smeden en de namen van mogelijke kandidaten gonzen door Den Haag. Veel oude vertrouwelingen van Rutte zijn niet meer beschikbaar, dus is het vooral de beurt aan talenten uit de fracties van de coalitiepartijen om zichzelf te bewijzen.

Van sommige kandidaten is altijd al glashelder geweest dat ze een plek als bewindspersoon zullen krijgen in Rutte III. Denk aan Mark Rutte zelf. Maar ook aan Halbe Zijlstra (VVD), Wouter Koolmees (D66), Pieter Heerma (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie). Zij worden naar verwachting beloond voor hun rol als secondant tijdens de gesprekken over het regeerakkoord.

En dan zijn er de parlementariërs die steeds terugkomen op de lijstjes. Zo meldde het Financieele Dagblad vrijdag dat CDA-senator Wopke Hoekstra de nieuwe minister van Financiën wordt. Ook de namen van Mark Harbers en Tamara van Ark (beiden VVD), Stientje van Veldhoven (D66) en Mona Keijzer (CDA) duiken alsmaar op voor kabinetsposten.

Ook zijn er de kandidaten van buiten het Haagse, zoals Sander de Rouwe en Hugo de Jonge (beiden CDA), maar zij zijn politiek door de wol geverfd. Na eerdere debacles met echte buitenstaanders - Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) werd rechtstreeks uit een zorgorganisatie geplukt en bij de komst van Wilma Mansveld (PvdA) moesten prominente PvdA'ers haar googelen - neemt Rutte op dat vlak hoogstwaarschijnlijk geen risico's meer.

Nu het regeerakkoord staat als een huis, moet de formateur - de personeelsmanager van het kabinet - het kaf van het koren scheiden. Het is essentieel dat hij met kandidaat-bewindspersonen komt op wie hij de komende vier jaar volop kan bouwen. Het dienen raspolitici te zijn, het liefst met veel bestuurlijke ervaring op hun cv en met natuurlijk overwicht.

Vernieuwingsslag

Bij de VVD vindt in elk geval een enorme vernieuwingsslag plaats, wat de zoektocht compliceert. Oudgedienden Edith Schippers, Melanie Schultz en Stef Blok stoppen als minister. De beschadigde Jeanine Hennis maakte afgelopen weekend via Twitter bekend terug te keren naar de Tweede Kamer en 'supertalent' Klaas Dijkhoff is al kandidaat voor het fractievoorzitterschap.

Rutte zoekt dus nog mensen die hij simpelweg 'om een boodschap kan sturen'. Bijvoorbeeld op het ministerie van Mobiliteit, waar extra asfaltgeld uit te geven valt, maar ook op Volksgezondheid, om ervoor te waken dat de zorgkosten niet de pan uit rijzen. De vraag is of de VVD, na alle problemen op Veiligheid en Justitie, dat gevaarlijke departement nu helemaal aan het CDA laat.

Potlood

De komende week dragen de regeringspartijen in wording zelf een lijstje met namen aan. De personen op die lijstjes worden eerst grondig gecheckt. Door de veiligheidsdienst AIVD. Door justitie. Door de fiscus. Als blijkt dat iemand deugt, dan mag hij of zij vanaf eind deze week langskomen bij de premier.