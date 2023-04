Den Haag opgelucht, de rest van het land in lichte verwarring: wat verandert er werkelijk aan stikstofbeleid?

Kamer: vervuilen­de bedrijven moeten verduurza­ming zelf betalen

Bedrijven die relatief veel broeikasgassen uitstoten, moeten zelf meer investeren in verduurzaming. Het kabinet moet ze niet met extra subsidies helpen om hun achterstand op concurrenten in te halen, vinden zowel coalitie- als oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.