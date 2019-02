Denk-oprichter Öztürk wordt lijsttrekker Eerste Kamer

Dat maakte de partij vanmiddag bekend bij het monument voor de gastarbeider in Rotterdam. Een bijzondere plek, aldus Öztürk. ,,Zelf was ik ook zoon van een gastarbeider en heb ik als arbeider in fabrieken gewerkt. Het monument staat voor de boodschap dat gastarbeiders en hun kinderen en kleinkinderen niet langer gasten zijn, maar volwaardige inwoners van Nederland.’’

Öztürk kwam na de verkiezingen van 2012 de Tweede Kamer in, toen voor de PvdA. Na een ruzie over de opstelling van de PvdA-fractie en de eigen minister Lodewijk Asscher in het integratiedebat verliet hij eind 2014 samen met Tunahan Kuzu de fractie en begonnen ze samen een tweemansfractie.

Botsing

Öztürk kwam ook regelmatig in botsing met Kamervoorzitter Khadija Arib. Zo verweet Öztürk de Kamervoorzitter dat zij wel eens Kamerleden mee zou nemen in haar dienstauto. Daar zou zij ‘niet transparant’ over zijn. ,,Dit soort vuilspuiterij wil ik van me wegduwen’’, aldus Arib. Zij had PVV-Kamerlid Martin Bosma een lift naar Amsterdam na een laat debat.

Denk is niet de eerste partij die een Kamerlid aanwijst als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Eerder deed 50Plus dat met Kamerlid Martin van Rooijen. Hij zat van 2015 tot 2017 al in de senaat voor 50Plus.