Denk trekt keutel in: toch geen eigen omroep

Het was presentator Rutger Castricum die Kuzu in het programma De Hofbar confronteerde met het idee . ,,Ik krijg van goede bronnen te horen dat jullie in een heel vergaand stadium bezig zijn met het oprichten van een publieke omroep,” luidde de vraag. ,,Wij ondernemen inderdaad stappen in de juiste richting. Laten we het zo omschrijven,” antwoordt de politicus. ,,Echt waar?’’ En nogmaals: ,,Ja.’’

‘Niet de bedoeling’

Hoewel de partij vanmiddag niet inhoudelijk wenste te reageren op het voornemen, stelt zij vanavond in een persbericht dat het niet de bedoeling is ‘dat Denk zelf een publieke omroep zal starten.’ De ‘stappen’ die Kuzu noemde, hebben volgens de partij geen betrekking op het oprichten van een publieke omroep.

,,Mijn beantwoording heeft een andere context meegekregen dan wat ik mee wilde geven’’, aldus Kuzu in het bericht. ,,De reactie voor de microfoon van De Hofbar was vooral luchtig bedoeld, maar is een geheel eigen leven gaan leiden. Waar het om gaat is dat Denk al een lange tijd bezig is om het probleem van de publieke omroep aan te kaarten (Denk wil meer diversiteit binnen het publieke bestel, red.). Daarom zijn er verschillende stappen die wij zetten, in de vorm van moties, diverse gesprekken en het aandragen van ideeën, om de publieke omroep van iedereen te laten zijn, waarbij een ieder zich ook thuis kan voelen.”