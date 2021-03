Denk verliest in exitpoll, maar verwacht op winst uit te komen: ‘We zijn moeilijk te peilen’

Migrantenpartij Denk stevent af op twee zetels. De partij van Farid Azarkan had er drie en rekende juist op winst. De partij zelf houdt nog wel slagen om de arm, omdat de exitpoll er in hun geval naast kan zitten vanwege de moeilijker te peilen achterban.

Het worden er drie, weet lijsttrekker Azarkan zeker. ,,Misschien zelfs vier. Het is een beetje zuur dat we op twee zetels staan, maar we hebben als jonge partij wel aangetoond dat wij een partij zijn die blijft.’’

Hij zegt dat het hem ‘pijn doet’ dat partijen die niets hebben gedaan in de Toeslagenaffaire of er zelfs debet aan zijn, hebben gewonnen. ,,Dat voelt onrechtvaardig.’’ Ook waarschuwt hij voor de opkomst van de rechtse partijen. ,,We moeten ons opmaken voor een nog guurder Nederland, waar mensen met een migratie-achtergrond het nog lastiger krijgen.’’

‘Ondervertegenwoordigd in de peilingen’

Campagneleider en nummer drie op de lijst Stephan van Baarle zei voorafgaand aan het bekend maken van de exitpoll vertrouwen te hebben in een ‘fantastisch resultaat’. ,,Misschien vijf, zes of zeven zetels.’’ Hij verwacht dat de uiteindelijke resultaten toch nog beter zullen uitpakken. ,,We zijn altijd ondervertegenwoordigd in de peilingen. Het lag niet aan de boodschap en de inzet. Op straat hoor ik dat mensen enthousiast zijn over het optreden van Farid Azarkan.’’

Van Baarle staat zelf op plaats drie en zit dus op de wip voor die derde zetel. ,,Ik vind het voor mezelf niet belangrijk of ik in de Kamer komt. Die zetels zijn een middel, geen doel.’’

Toeslagenaffaire

Denk is populair bij mensen met een migratieachtergrond, vaak van Marokkaanse en Turkse herkomst. De partij hoopte dat de toeslagenaffaire meer stemmers voor Denk op de been zou krijgen. Bij die is affaire is gebleken dat de Belastingdienst mensen met een dubbele nationaliteit strenger controleerde dan andere Nederlanders. ,,Denk heeft dat ook op de agenda gezet. Farid Azarkan heeft voor ze gestreden.’’

Omdat de partij hoog scoort in specifieke wijken in steden als Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Deventer en Schiedam en nauwelijks aanhang op het platteland heeft, zijn de uitkomsten van de exitpolls bij deze partij meer vertekend dan bij andere partijen. Van Baarle wijst erop dat om 21.00 uur in de steden nog rijen voor de stembureaus stonden.

Lantaarnpaal

Denk voerde in de wijken met veel potentiële kiezers fanatiek campagne. In Rotterdam en Schiedam kreeg vrijwel iedere lantaarnpaal een Denk-bord. In Schiedam hingen er 250, in Rotterdam 5000. Volgens Doğukan Ergin, de nummer twaalf naam op de lijst, was dat nodig om aandacht te trekken. ,,Bij elk bord heb je maximaal drie seconden de tijd om de aandacht van een potentiële kiezer te trekken. Als je een straat volhangt, bouw je herkenbaarheid op. De kracht van herhaling.”

Vorig jaar woedde nog een machtsstrijd tussen de oprichters Kuzu en Öztürk, waarna Azarkan als fractievoorzitter uit de bus kwam. Sindsdien zijn de rijen gesloten. Azarkan en Kuzu reden tijdens de campagne met een camper door het land.

