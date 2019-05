Denk-voorman Kuzu staande gehouden in Jeruzalem

Voor de ingang van de Al-Aqsamoskee wordt Kuzu staande gehouden door Israëlische agenten, zo is te zien op de beelden. Onder de video staat: ‘BREAKING: Kuzu aangehouden door Israëlische agenten en soldaten voor ingang van #AlAqsa. We wachten op verdere informatie.’ De videobeelden zouden zijn gemaakt door een medewerker van de partij die ook in Israël is.



Kuzu moest zijn telefoon en paspoort inleveren bij de autoriteiten en heeft volgens minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een uur staan wachten tot hij zijn spullen terugkreeg. ,,Meneer Kuzu zelf was, naar onze informatie, niet gearresteerd,” aldus de minister. De vlag kreeg hij uiteindelijk niet terug.



Tweede Kamerlid Farid Azarkan verzocht het ministerie direct na de aanhouding ‘alles in het werk te stellen opdat Kuzu zijn werkbezoek veilig kan vervolgen’.



Inmiddels heeft Kuzu op Twitter gereageerd op het voorval: ‘I am free now and one day #Palestine will also be free!’