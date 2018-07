Denktank D66 kraakt medisch-ethische brief minister De Jonge

,,Terecht is één van de doelen van de minister een ‘brede maatschappelijke discussie’ en ‘politieke bezinning’", stelt het wetenschappelijk bureau vast als het gaat om medisch-ethische kwesties. ,,Maar juist op dit gebied hangt rond het stuk een zweem van vrijblijvendheid."



Het kabinet neemt de burger niet erg serieus, constateert de denktank. ,,Die komt vooral naar voren als consument van nieuwskaternen en opinieprogramma’s. Niet als degene over wiens zeer persoonlijke medisch-ethische keuzes het gaat, laat staan als volwaardig deelnemer aan het debat."



Democratie draait volgens D66 om de inspraak en betrokkenheid van burgers zelf. ,,Daar vorm aan geven is misschien extra werk voor de minister, maar het is noodzakelijk voor draagvlak en brede meningsvorming."



De denktank pleit voor het veel directer opzetten van een democratisch debat over medisch-ethische kwesties. Bijvoorbeeld via burgerfora, 'een enigszins vergeten middel'.