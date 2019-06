Deze club van vakbondsveteranen beslist over jouw oude dag

Kent u uw vertegenwoordiger in het FNV-ledenparlement? Ik niet. En mijn collega’s ook niet. Het blijkt Jos Everaers (66). Hij is lid namens onze sector: de journalistiek. Over een week beslist Jos samen met 104 andere FNV’ers over onze arbeidzame toekomst. Mag ik (35) straks bijvoorbeeld ‘al’ op mijn 69ste verjaardag met pensioen, in plaats van de 70 jaar en 6 maanden waarop ik volgens de huidige regels een AOW-uitkering krijg?