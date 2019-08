'Digitale formulieren van de overheid kunnen beter, makkelijker en overzichtelijker’

D66-minister Sigrid Kaag: Nederland moet een vrouwelij­ke premier krijgen

24 augustus In de interviewserie Vissen met Jan, praat verslaggever Jan Hoedeman elke week met een politicus over het leven en de politiek. D66-minister Sigrid Kaag heeft de hele zomer niet nagedacht over de vraag of zij lijsttrekker wil worden. Maar ze vertelt wel waar een politiek leider aan moet voldoen.