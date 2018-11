Dijkhoff: Boerkaverbod geldt overal, óók in Amsterdam

Volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff moet de gemeente Amsterdam het boerkaverbod gewoon handhaven. ,,Het is een prachtige gemeente, een prachtige stad. Maar er is geen status aparte voor Amsterdam”, aldus Dijkhoff. ,,Net als in de rest van Nederland gelden de wetten van Nederland.”



Met de woorden tegenover RTL reageert Dijkhoff op een opmerking van Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Die gaf vrijdag bij een bijeenkomst over jeugd en veiligheid in Slotervaart te kennen dat haar stad het boerkaverbod niet zal handhaven. ,,Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan.”



,,Laat ik één ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod’', citeerde onder meer AT5 haar. ,,Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven.” Ze zegt niet te willen dat vrouwen uit de tram worden gehaald omdat ze een nikab dragen.



De burgemeester lichtte haar woorden bij monde van haar woordvoerder later nader toe. ,,De wet moet je natuurlijk volgen, die geldt voor iedereen,” aldus Halsema. ,,Maar ik zal geen prioriteit geven aan de handhaving ervan. Er is schaarste op het vlak van handhaving en daardoor moet ik kiezen waar je prioriteit aan geeft en dan komt dit wat mij betreft helemaal onderaan.”