Dinsdag coronapersconferentie zonder premier Rutte: versoepelingen zijn in zicht, 1G als optie voor clubs

,,De situatie in ziekenhuizen is stabiel, al zijn er wel zorgen over personeelsuitval”, zegt een bron. Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, dinsdag besluit het kabinet. Minister Kuipers verzorgt de coronapersconferentie dan alleen, Rutte zal er zelf vanwege verplichtingen in de Eerste Kamer niet bij zijn, meldt de premier zojuist in de Tweede Kamer.