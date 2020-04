Diplomaten: Open brief ambassadeurs mogelijk voorbode nieuwe discussie rond coronageld

De oproep van de ambassadeurs van Duitsland en Frankrijk aan alle Nederlanders om vertrouwen te houden in de Europese Unie is een voorbode voor een nieuwe discussie over geld voor andere Europese landen. Daarvoor waarschuwen Nederlandse oud-diplomaten.

Quote Ik vrees dat deze brief een voorbode is voor de discussie om meer geld vrij te maken Ben Bot, oud-minister Buitenlandse Zaken Indirect werd Nederland in een open brief op deze site door de ambassadeurs opgeroepen solidair te blijven met de EU. Volgens voormalig minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot lijkt het erop dat Duitsland en Frankrijk de geesten rijp aan het maken zijn voor een nieuwe steunmaatregel in de coronacrisis. ,,Ambassadeurs doen niets zonder toestemming van hun hoofdsteden. Dit is op hoog niveau afgestemd’’, zegt Bot.



Volgens hem wordt in Brussel al gefluisterd dat het noodpakket dat vorige week is afgesproken lang niet genoeg is. ,,Ik vrees dat deze brief een voorbode is voor de discussie om meer geld vrij te maken om de Europese interne markt overeind te houden.’’

Eurobonds

Nederland had hoogoplopende ruzie met een aantal zuidelijke landen, waaronder Italië, over een financieel steunpakket voor zwaar getroffen landen in deze coronacrisis. Nederland was faliekant tegen het aangaan van gezamenlijke schulden (zogeheten eurobonds) en wilde geen leningen uit het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) verstrekken zonder voorwaarden.

Bot: ,,En dan komt nu ineens deze brief. Dat is een raar moment en uit een rare hoek. Volgende week is er een top van regeringsleiders en Duitsland was net als Nederland tegen eurobonds. Het lijkt erop dat er een waarschuwing wordt afgegeven.’’

Volgens Fons Stoelinga, onder andere oud-ambassadeur in Italië, is het ook raar dat de brief aan Nederland is gericht. Volgens hem komt het gevaar voor het voortbestaan van de EU niet uit Nederland, maar uit landen die zich niet aan afspraken houden. ,,Waarom is deze brief niet gestuurd naar Hongarije, dat de rechtsstaat buitenspel zet? Of naar Italië, dat al jaren elke financiële afspraak aan zijn laars lapt?’’

Net als Bot is Stoelinga ervan overtuigd dat de brief te maken heeft met de Nederlandse opstelling in de discussie over coronageld. ,,Nederland is nooit anti-EU geweest, waarom dan ineens roepen dat we solidair moeten zijn?’’