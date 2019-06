Diplomatieke stappen tegen Rusland om MH17

Sophie in ‘t Veld (D66) grijpt naast voorzitter­schap liberalen EU

10:51 D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld grijpt naast het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Roemeense oud-premier en oud-EU-commissaris van Landbouw, Dacian Cioloș, is vandaag verkozen tot voorzitter van ‘Renew Europe’, voorheen de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).