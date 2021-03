Dit klopt er van de omstreden tweet van Baudet

1. Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar (in 2020 stierven 151 mensen <70 eraan)

Vooropgesteld: het staat vast dat de risico’s van corona voor ouderen groter zijn dan voor jongeren. Van de 15.649 coronadoden die het RIVM in totaal registreerde was ruim 90 procent ouder dan 70 jaar. Onderzoekers van het Imperial College in Londen kwamen afgelopen najaar met een vuistregel: met elke acht jaar dat iemand ouder is, verdubbelt de kans om aan corona te overlijden. Iemand van 70 heeft dus twee keer zoveel kans om te overlijden als iemand van 62. Of, om bij Baudet en zijn partij te blijven: fractiegenoot Wybren van Haga (54) loopt vier keer zoveel risico als de 38-jarige partijleider zelf.