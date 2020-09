Dit weekend is laatste kans voor voetbalfans

Zou moeten mensen met contactberoepen zoals kappers en fysiotherapeuten mogelijk verplicht een mondkapje gaan dragen. Ook wordt gedacht aan een algemene registratieplicht in alle publieke gelegenheden, net als plastic maskers voor bedienend personeel in de horeca.



Het Veiligheidsberaad gaat daarnaast bespreken of ‘Nederland wel groot genoeg is voor allerlei regionale maatregelen’, aldus Bruls. Hij denkt dat er, nu het aantal coronabesmettingen bijna overal toeneemt, extra landelijke hoofdmaatregelen moeten komen. ,,Belangrijk is dat iedereen zich weer goed gaat houden aan alle regels die allang gelden.”



Het kabinet wil vooralsnog echter vooral ‘regionaal maatwerk’ leveren, aldus Rutte. Zo wil hij voorkomen dat regio’s met relatief weinig problemen (zoals Drenthe, Limburg of Zeeland) de klos zijn door de uit de hand lopende situatie in de Randstad, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland. ,,Maatregelen hebben immers grote gevolgen voor de vrijheid van mensen en voor de economie.’’



Gisteren kwamen er bijna 2800 nieuwe besmettingen bij. Volgens Rutte gaat het nu zo hard, dat echt moet worden ingegrepen. Wel blijft hij benadrukken dat ook extra maatregelen geen zin hebben, zolang mensen hun gedrag niet veranderen.