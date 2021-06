Dit zijn de maatregelen op een rij

CDA bereidt bemidde­lings­po­ging met Pieter Omtzigt voor

16 juni Wat het CDA betreft komt er een bemiddelingspoging met Pieter Omtzigt. Dat zegt John Berends, voorzitter van de bestuurdersvereniging van het CDA. De commissaris van de Koning in Gelderland heeft daar de afgelopen dagen meerdere gesprekken over gevoerd en is bereid daar een rol in te spelen.